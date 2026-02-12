FdI lancia la sfida alla sinistra | Il ddl migranti subito in Aula Vediamo chi vuole veramente la sicurezza

Questa mattina, Fratelli d’Italia ha annunciato che porterà il disegno di legge sull’immigrazione in Aula senza attendere. Il partito di Giorgia Meloni vuole mettere alla prova le opposizioni, chiedendo chi, tra di loro, ha davvero a cuore la sicurezza dei cittadini. La mossa arriva in un momento di crescente tensione sulla gestione dei flussi migratori.

Ddl immigrazione, Fratelli d’Italia lancia la sfida alle opposizioni. Vediamo chi ha a cuore, veramente, la sicurezza. “Agiamo e approviamo il ddl licenziato ieri” dal Cdm. “Chiediamo alle opposizioni la disponibilità a iscrivere immediatamente il ddl in materia di immigrazione, legalità e sicurezza”. L’invito a fare presto e a sollecitare un confronto immediato in Aula su un tema così cruciale è stato il capogruppo alla Camera, Galeazzo Bignami. Si rivolge alle opposizioni che per anni hanno subito il fenomeno migratorio senza governarlo. Salvo poi rigettarlo come una clava contro il governo. “Dopo anni di negazionismo avete scoperto il tema della sicurezza: vediamo se siete pronti” – insiste Bignami-. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Il nuovo ddl Sicurezza del governo Meloni, recentemente annunciato, si propone di introdurre misure più severe per chi manifesta, migranti e minorenni.

