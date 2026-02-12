Faseuj grass | la storia e la ricetta dei fagioli grassi del Carnevale di Ivrea

Nel cuore del Canavese, mentre il Carnevale si avvicina, le case si riempiono di un odore intenso e invitante. Sono i fagioli grassi, una ricetta antica che si tramanda di generazione in generazione. In questi giorni, le cucine si animano preparando questa pietanza tradizionale, simbolo di festa e di tradizione locale.

Nel freddo dell'inverno piemontese, quando il Carnevale si avvicina, dalle cucine del Canavese si diffonde un profumo che attraversa i secoli. È l'aroma dei faseuj grass, letteralmente "fagioli grassi", una preparazione che unisce la saggezza contadina alla ritualità delle feste popolari. Un piatto che a Ivrea viene ancora distribuito gratuitamente durante i festeggiamenti, perpetuando un'antica usanza di condivisione che risale al Medioevo. La genesi di un piatto povero che nutre la comunità. La storia dei faseuj grass affonda le radici nelle Confraternite eporediesi medievali, che offrivano razioni di fagioli ai poveri durante il Carnevale.

