Fascite plantare | come riconoscerla e cosa fare

La fascite plantare colpisce molte persone, soprattutto chi passa molte ore in piedi o ha scarpe sbagliate. Si manifesta con dolore alla pianta del piede, soprattutto al mattino o dopo aver camminato a lungo. Riconoscerla non è difficile: il fastidio si avverte nella zona del calcagno, e può peggiorare con il movimento. Per alleviare il problema, bisogna agire subito, usando scarpe adeguate e facendo stretching. In alcuni casi, è utile affidarsi a un medico o a un fisioterapista per ricevere le cure giuste.

La nostra fascia plantare. La fascia plantare è una robusta struttura di tessuto connettivo denso, costituita da tre bande principali, che originano dal calcagno e si estendono lungo la pianta del piede dirigendosi la base delle falangi. Questa struttura svolge un ruolo biomeccanico fondamentale nel sostenere l'arco plantare e nell'assorbire le sollecitazioni meccaniche durante la camminata, la corsa e le attività quotidiane. Durante il ciclo del passo la fascia plantare si tende progressivamente nella fase terminale dell'appoggio e nella fase di stacco delle dita. Tale tensione contribuisce a irrigidire l'arco plantare, permettendo al piede di trasformarsi da struttura adattabile a leva rigida, essenziale per una propulsione efficiente.

