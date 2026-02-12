Farmaci anti obesità anche al Super Bowl Lo spot di Serena Williams | Ho perso 15 chili

A pochi giorni dal Super Bowl, si torna a parlare di salute e immagine. Durante lo show, Serena Williams ha condiviso la sua esperienza: ha perso 15 chili grazie ai farmaci anti obesità. La sua testimonianza fa discutere, anche perché lo spot ha attirato molta attenzione. Intanto, l’eco dell’evento si fa sentire ancora, tra polemiche e riflessioni.

L'eco del Super Bowl di pochi giorni fa continua a risuonare ben oltre il campo da gioco. L'esibizione di Bad Bunny e il suo messaggio all'America continua a far discutere ma non solo. Davanti a più di 130 milioni di spettatori collegati per l'evento sportivo e televisivo più seguito dell'anno, tra uno spot e l'altro è apparsa una delle atlete del tennis più amata di tutte i tempi: Serena Williams. L'atleta statunitense vincitrice di 23 titoli del Grande Slam, non ha pubblicizzato l'ultimo paio di scarpe da tennis in uscita ma il farmaco anti obesità che secondo quanto raccontato da lei stessa le avrebbe fatto perdere 34 libbre, circa 15 chili, in un anno.

