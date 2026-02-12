Fantastica Francesca Lollobrigida divina | è oro

La tensione era palpabile fin dall’inizio, ma alla fine è arrivato il momento tanto atteso. Francesca Lollobrigida ha conquistato l’oro, regalando al pubblico un’emozione forte e una vittoria che resterà impressa nella memoria dello sport italiano. La gara si è svolta sul filo dell’incertezza, fino all’ultimo istante, quando il suo nome è stato acclamato come protagonista assoluta.

Una gara costruita sul filo della tensione, un'attesa che si è trasformata in boato liberatorio e un nome che resta inciso nella storia dello sport italiano. A scrivere una pagina indimenticabile alle Olimpiadi Invernali di Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 è stata Francesca Lollobrigida, che nei 5000 metri di pattinaggio di velocità ha conquistato l'oro al termine di una prova semplicemente perfetta. L'atmosfera nel palazzetto era elettrica già dalle prime batterie. Il pubblico azzurro, consapevole delle chance della campionessa romana, ha accompagnato ogni giro con un crescendo di applausi.

