Fanno esplodere il bancomat ma non riescono a rubare il denaro | il colpo fallito a Napoli

Questa mattina a Napoli un tentativo di furto con esplosivo si è concluso in modo fallimentare. I ladri hanno fatto saltare in aria uno sportello bancomat, ma non sono riusciti a portare via il denaro. La polizia sta indagando sui dettagli dell’accaduto, mentre i residenti si chiedono se si tratti di un episodio isolato o di una nuova ondata di furti in città.

Hanno fatto esplodere lo sportello bancomat. Ma senza riuscire a estrarre le cassette contenenti il denaro. È successo nella notte a Napoli, in via Domenico Minichino 14. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli. Non ci sono stati feriti. Per garantirsi una fuga più agevole i malviventi hanno forzato alcune autovetture in sosta per piazzarle in maniera tale da bloccare le forze dell'ordine. Durante la fuga hanno cosparso la strada con dei chiodi. Indagini in corso per chiarire dinamica e identificare i responsabili.

Nella notte, a Ottaviano in provincia di Napoli, un tentativo di furto presso l’ufficio postale ha portato all’esplosione dell’ATM.

A Ottaviano, nel Napoletano, alcuni ladri hanno tentato di far esplodere un bancomat presso un ufficio postale per impossessarsene.

