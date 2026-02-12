L’influencer francese Cyril Schreiner ha scatenato polemiche con il suo video. Ieri ha confessato di aver inscenato il falso rapimento del suo cane Albert, riprendendo tutto con le telecamere di sorveglianza. Dopo aver ricevuto molte critiche, Schreiner si è scusato sui social, spiegando di aver agito per un errore e non per soldi. La scena ha suscitato sdegno tra i tanti che hanno visto il filmato.

Dove arriveremo, signora mia. Cyril Schreiner è un influencer francese che ieri, 10 febbraio, ha chiesto scusa sui social dicendo di aver fatto “un grosso errore”. E in effetti lo ha fatto. Circa un mese fa, Schreiner ha affittato una casa – non ha usato la sua – dove ha allestito un sistema di videosorveglianza. Nelle immagini delle telecamere si vedevano due persone entrare nell’abitazione e portare via Albert, il suo cane. Poco dopo, l’influencer ha pubblicato su tutti i social un appello disperato nel quale parlava del rapimento. È arrivata la solidarietà dei follower. Poi, Albert è tornato, magicamente, ed ecco un nuovo video con lui e il suo carlino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Famoso influcencer inscena il finto rapimento del suo cane Albert e riprende tutto attraverso telecamere di sorveglianza, poi confessa: “Non l’ho fatto per soldi”

