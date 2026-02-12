Famiglie vittime aggrediscono i Moretti

Stamattina, pochi minuti prima dell’arrivo di Jessica Moretti in aula, alcune famiglie delle vittime del rogo al Costellation hanno preso d’assalto i coniugi Moretti. La situazione è degenerata in un parapiglia, con le persone che urlavano e cercavano di avvicinarsi ai due imputati. La scena si è svolta davanti all’università, mentre gli agenti cercavano di calmare gli animi e mantenere l’ordine.

9.45 Un parapiglia tra alcuni familiari delle vittime del rogo al Costellation e i coniugi Moretti si verificato pochi minuti prima dell'inizio dell'interrogatorio di Jessica Moretti davanti all' aula universitaria in cui si svolge. Gli indagati, proprietari del discobar teatro della strage di Capodanno a Crans Montana dove sono morti 41 ragazzini e rimasti ustionati altri 115,sono stati scortati dalla polizia e accompagnati dai legali. Ma la situazione è precipitata e i familiari, una decina, si sono avventati contro di loro.

