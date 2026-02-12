Lo skeleton è uno degli sport più antichi che si praticano sugli sport invernali. I piloti scendono a circa 130 kmh, distesi sulla pancia su una piccola slitta di metallo. La partenza è impegnativa: si spingono con forza per prendere velocità prima di sdraiarsi sulla slitta e affrontare la discesa lungo il tracciato ghiacciato. La vittoria dipende dalla capacità di mantenere il massimo controllo e di interpretare le curve nel minor tempo possibile.

Lo chiamano skeleton perché la prima slitta aveva la forma di uno scheletro umano. È tra gli sport invernali più antichi di sempre. E tra il bob e lo slittino è la disciplina “più lenta”. Che poi 130kmh così pochi non sono. A differenza dei primi due, però, è obbligatorio proseguire per il percorso in posizione prona (ovvero sdraiati a pancia in giù ). Ciò che conta veramente è la partenza: più sarà esplosiva, tanto migliori saranno i risultati. Insomma, la chiave per vincere è tutta racchiusa in pochissimi istanti. I Giochi Olimpici di Milano-Cortina daranno spazio a una gara che dopo l’esordio nel 1928 a St. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Faccia sul ghiaccio a 130 km/h: come funziona lo skeleton, lo slittino a pancia in giù

A faccia in giù dentro uno stretto

In un'ora l'Italia dello slittino ha dominato i giochi di Milano Cortina 2026, portando a casa due medaglie d'oro in un colpo solo.

