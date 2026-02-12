Fa un incidente poi lo convocano gli agenti | quando arriva in comando finisce nei guai

Quando si presenta al comando dopo un incidente, l’uomo si trova davanti a una brutta sorpresa. Gli agenti, invece di chiudere la pratica, scoprono che ha delle irregolarità gravi. Lo denunciano a piede libero e si complicano i suoi piani.

Dopo un incidente in cui è rimasto coinvolto si presenta al comando della polizia locale di Monza per la ricostruzione dei fatti, ma gli agenti scoprono una grave irregolarità e lo denunciano a piede libero. Il protagonista della vicenda è un uomo del 1978, residente in provincia di Monza, che era stato convocato in comando per gli accertamenti di rito. Durante i controlli, l’uomo ha esibito una patente di guida rilasciata da un Paese estero. A un primo sguardo il documento è apparso in regola e completo di tutti gli elementi grafici, ma tuttavia qualcosa non tornava e gli agenti si sono insospettiti.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Approfondimenti su Monza Polizia

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Monza Polizia

Argomenti discussi: Ubriaco al volante fa un incidente e poi cerca di scappare: era agli arresti domiciliari; Come sta Lindsey Vonn dopo la caduta a Cortina: frattura alla gamba, già operata a Treviso. Il video dell'incidente; Prima fugge e poi si costituisce un automobilista coinvolto in un incidente; Follonica: due feriti in un incidente per uno scontro tra un’auto e un furgone lungo l’Aurelia. I vigili del fuoco estraggono un giovane rimasto all’interno di una vettura. Poi i due sono stati affidati al 118 per portarli in ospedale.

Paura a Giugliano, causa un incidente poi aggredisce infermiera e forze dell’ordineUn grave episodio di violenza si è verificato nella notte tra sabato e domenica a Giugliano. Fortunatamente non si registrano ... internapoli.it

Incidente nella notte a Varcaturo: muore un giovane motociclista 31enne facebook