F1 Test Sakhir Day-2 | migliora Leclerc ma Red Bull spaventa

Seconda giornata di test a Sakhir, con Leclerc che mostra miglioramenti rispetto ai giorni scorsi. La Ferrari si muove bene, ma la Red Bull fa ancora paura. I piloti sono scesi in pista alle otto di stamattina, e i primi dati sembrano confermare che anche questa volta la squadra austriaca potrebbe essere tra le più competitive._Intanto, i tecnici continuano a lavorare per affinare le monoposto in vista delle prossime gare._

Nuova giornata di test per i piloti a Sakhir: la Ferrari si dimostra solida, ma c’è un aspetto della Red Bull che fa paura Il Day-2 dei test di Sakhir per la Formula 1 è partito alle ore 8:00 italiane. Si riparte dopo il Day-1 di ieri, in cui Lando Norris è stato il più veloce davanti a Max Verstappen, ma la Ferrari ha dato delle buone risposte con Charles Leclerc terzo e Lewis Hamilton settimo. Oggi bisogna migliorare e dare delle risposte e sicuramente la Rossa non si sta tirando indietro. Si lavora sull’aerodinamica, ma nel frattempo scendono anche i tempi. Infatti, dopo poco più di dieci giri, il monegasco si è fermato con un tempo superiore all’1:40 e a +4.🔗 Leggi su Sportface.it

Questa mattina a Sakhir i test di Formula 1 sono iniziati senza grandi scossoni.

Questa mattina a Sakhir, Verstappen ha subito fatto parlare di sé durante il test invernale, mettendo in mostra tutta la sua velocità con la Red Bull.

