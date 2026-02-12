F1 la Ferrari di Leclerc la più veloce nella seconda giornata di test in Bahrain

La Ferrari di Charles Leclerc si conferma la più veloce nella seconda giornata di test in Bahrain. La SF-26 ha continuato a spingere sul circuito, portando avanti il programma di sviluppo in vista della nuova stagione. Anche se è ancora presto per trarre conclusioni definitive, i risultati sembrano positivi e danno fiducia al team.

Ancora presto per parlare, ma la Ferrari SF-26 prosegue speditamente nel programma di sviluppo in vista della nuova stagione. Charles Leclerc ha girato sia nella mattina che nel pomeriggio della seconda giornata di test ufficiali Fia in Bahrain, chiudendo con il miglior tempo. Il ferrarista ha accumulato 139 giri tra le due sessioni senza riscontrare alcun problema meccanico. Il campione del mondo Lando Norris gira ancora di più ma il suo miglior tempo è più lento di mezzo secondo rispetto a quello del monegasco. Sessione da dimenticare per Kimi Antonelli: dopo solo tre giri viene richiamato al box per un problema serio alla power unit, che deve essere sostituita.

