“ Soddisfatti “, dice Ezio Greggio: la squadra di Striscia la Notizia lo è, parola sua. La nuova formula in prima serata, spiega il conduttore e attore a Leggo, “è un esperimento. Non è la classica striscia quotidiana, è una formula diversa che mescola satira e varietà, e pare che il pubblico stia gradendo moltissimo”. E ancora, Greggio precisa: “Non lo vivo come un ‘rimettersi in gioco’. Quando fai una trasmissione firmata da Antonio Ricci su Canale 5, stai semplicemente facendo il tuo mestiere ai massimi livelli. Io sono lì da 38 anni, Enzo da 32. La differenza oggi è che c’è più intrattenimento: abbiamo una grande orchestra diretta da Demo Morselli e le Veline sono diventate sei. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ezio Greggio su Pucci: “Ottimo entertainer, soliderietà come collega. Chi fa satira non deve essere schierato. Cosa fa ridere me? L’attualità, basta sentire il commento dell’apertura delle Olimpiadi”

