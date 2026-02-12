ExPoetry pillole di poesia al Teatro Belli

Questa sera al Teatro Belli di Roma arriva la prima delle quattro “pillole di poesia” dell’ExPoetry, parte della quarta edizione di Expo – Teatro Italiano Contemporaneo. Gli appuntamenti si terranno nei sabati 21 febbraio, 14 e 28 marzo e 11 aprile alle 19. Gli organizzatori promettono un breve viaggio tra le parole e le emozioni, con artisti pronti a sorprendere il pubblico.

Quattro "pillole di poesia" nell'ambito della IV edizione di Expo – Teatro Italiano Contemporaneo al Teatro Belli di Roma nei sabati 21 febbraio, 14 e 28 marzo e 11 aprile alle 19. Expo, rassegna di drammaturgia promossa dalla Società per Attori con la direzione artistica di Andrea Paolotti e Franco Clavari, fino al 23 aprile presenta opere di autori italiani contemporanei e giovani compagnie del panorama nazionale. Quattro delle tante serate in programma proporranno "ExPoetry", ovvero i reading, prima dello spettacolo teatrale, di tre poetesse e un poeta in dialogo con Asia Vaudo, direttrice artistica del Poetry Village e curatrice di questa nuova rubrica poetica.

