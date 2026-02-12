Exclusive-Trump plans to announce Gaza funding plan troops at first Board of Peace meeting US officials say
Donald Trump si prepara a rendere pubblica un’ampia proposta di aiuti per la ricostruzione di Gaza. Secondo fonti americane, il presidente annuncerà un piano da diversi miliardi di dollari e darà indicazioni sui primi passi per inviare truppe e ripristinare la pace nella regione. L’annuncio dovrebbe arrivare nelle prossime ore, mentre si intensificano le tensioni nel territorio.
WASHINGTON, Feb 12 (Reuters) - President Donald Trump will announce a multi-billion dollar reconstruction plan for Gaza and detail plans for a U.N.-authorized stabilization force for the Palestinian enclave at the first formal meeting of his Board of Peace next week, two senior U.S. officials said on Thursday. Delegations from at least 20 countries, including many heads of state, are expected to attend the meeting in Washington, D.C., which Trump will chair on February 19, the officials told Reuters on condition of anonymity. The details on Trump’s plans for the first meeting of his Board of Peace for Gaza have not been previously reported. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Approfondimenti su Gaza Plan
US plans meeting for Gaza ‘Board of Peace’ in Washington on Feb 19, Axios reports
La Casa Bianca organizza il primo incontro tra i leader del cosiddetto “Board of Peace” di Donald Trump.
Pakistan PM to attend Trump peace board’s first meeting, says foreign office
Il primo incontro ufficiale del tavolo di pace promosso dall’amministrazione Trump vedrà la partecipazione del primo ministro pakistano Shehbaz Sharif.
Trump and Netanyahu announce Gaza peace plan, waiting on Hamas to agree
Ultime notizie su Gaza Plan
Argomenti discussi: Exclusive-US firm in Gaza aid program criticized by UN in talks for new role.
Exclusive-Trump plans to announce Gaza funding plan, troops at first Board of Peace meeting, US officials sayBy Steve Holland WASHINGTON, Feb 12 (Reuters) - President Donald Trump will announce a multi-billion dollar reconstruction plan for Gaza and detail plans for a U.N.-authorized stabilization force for ... msn.com
Trump plans executive order to keep Army-Navy game exclusive, blocking playoff football from overlappingThe president doesn’t want anything else interrupting next season’s Army-Navy game. President Donald Trump posted to social media on Saturday that his administration plans to sign an executive order ... msn.com
Tg2. . Negli #StatiUniti, alla vigilia dell'incontro con #Netanyahu, il presidente #Trump avverte l'#Iran: "No a missili e armi nucleari. Possibile l'invio di un'altra portaerei" - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.