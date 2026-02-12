Ex Ogr interviene la sindaca | Avanti col nostro piano cittadini di Novoli e Piagge non di serie B

La sindaca di Firenze si rivolge ai cittadini di Novoli e Piagge, assicurando che il loro quartiere non sarà trattato come secondario. “Avanti col nostro piano”, dice, e promette di lavorare per rendere più belli e vivibili tutti i quartieri della città, senza fare distinzione. La polemica sulla ex OGR di Firenze continua, ma la prima cittadina vuole rassicurare le comunità locali.

“I cittadini di Novoli e Piagge non sono di serie B, il nostro impegno è rendere tutti quartieri della città più belli e vivibili. Lo stiamo facendo con i collegamenti tranviari, con nuove scuole, palestre, giardini e anche con le infrastrutture di viabilità necessarie. La Pistoiese-Rosselli sarà un collegamento importantissimo che insieme alla tramvia per le Piagge alleggerirà tantissimo il traffico su via Baracca. Per questo trovo più che singolari le affermazioni dei firmatari della petizione contro le ex Ogr”. “Inviterei i firmatari della petizione a un'assemblea in via Baracca, insieme a me e al presidente del Quartiere per ascoltare direttamente cosa ne pensano i residenti.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Approfondimenti su Ex Ogr

Ultime notizie su Ex Ogr

