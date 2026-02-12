La ex Manifattura-Statale si trasforma in un centro di formazione. Entro tre anni, in quei locali, partirà un corso di laurea in campo medico-sanitario, collegato alla Facoltà di Medicina e Chirurgia. L’obiettivo è creare un polo innovativo, anche dal punto di vista tecnologico, per formare i professionisti del futuro. Nessuno lo dice apertamente, ma i lavori sono già in corso.

Inutile girarci intorno: anche se nessuno sembra volerlo esprimere apertamente, l’obiettivo è dare il via entro tre anni, negli spazi della ex Manifattura, a un corso di laurea in campo medico-sanitario che farà capo alla Facoltà di Medicina e Chirurgia e che guardi all’ innovazione, anche in campo tecnologico. Volendo riassumere in poche parole il senso del protocollo d’intesa firmato ieri da Comune di Legnano e Università Statale di Milano, infatti, è questa la sostanza che rimane depositata filtrando le dichiarazioni formali e le mille scaramanzie legate a un percorso che, in ogni caso, è solo alla fase prodromica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ex Manifattura-Statale, è fatta. L’icona del passato industriale diventa una fabbrica del sapere

