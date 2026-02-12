Ex Ilva Fiom Fim e Uilm | Meloni scappa dal confronto governo brancola nel buio Andremo noi a Palazzo Chigi

La Fiom, la Fim e la Uilm attaccano duramente il governo sulla gestione dell’ex Ilva. Secondo i sindacati, Meloni evita il confronto e lascia che la situazione resti confusa. “Chiediamo da tempo che la premier prenda in mano il dossier”, dicono, “ma lei scappa e il governo sembra senza direzione”. Ora, i sindacati annunciano che saranno loro a recarsi a Palazzo Chigi per portare avanti le loro istanze.

“Sull’ex Ilva penso che il governo brancoli nel buio. Chiediamo da tempo alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni di assumere in prima persona il dossier e la responsabilità di gestire la transizione del piano attraverso gli occupati che ci sono”. A rivendicarlo il segretario generale della Fiom-Cgil, Michele De Palma, a margine della conferenza stampa assieme ai leader di Fim-Cisl e Uilm. “Pensiamo che chiudere le porte di Palazzo Chigi alle lavoratrici e ai lavoratori dell’Ilva, essendo quella una questione di Stato, sia stato un grande errore di queste settimane e di questi mesi del governo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

