ex casa lavoro di saliceta rimosse le bandiere

Ieri mattina le bandiere sono state tolte dal tetto dell’ex Casa Lavoro di Saliceta. Le bandiere, che avevano suscitato preoccupazione, sembravano indicare che ci potessero essere persone non autorizzate dentro lo stabile. La polizia ha deciso di rimuoverle per tranquillizzare i residenti e chiarire la situazione.

Ieri mattina sono state rimosse le bandiere issate sul tetto dell’ex Casa Lavoro di Saliceta, badiere che creavano "allarme proprio perché destavano il sospetto che all’interno dello stabile vi fossero persone non autorizzate. Segnalazione, questa, di cui è stato informata anche la Questura". L’assessora Alessandra Camporota aveva detto in Consiglio che il Comune avrebbe chiesto alla proprietà di toglierle e lo aveva fatto rispondendo a un’interrogazione presentata dal capogruppo di Fratelli d’Italia Luca Negrini e dedicata alla presenza di bandiere issate sull’immobile in questione. Il consigliere chiedeva all’Amministrazione "per quale motivo non si è ancora proceduto con la rimozione delle bandiere, se si è interloquito con la proprietà per gestire la messa in sicurezza degli ingressi e rendere inaccessibile o stabile, come si intende procedere per rimuovere le bandiere e se risultano essere stati effettuati interventi volti a verificare la presenza di soggetti all’interno dell’ex carcere e quali risultati hanno prodotto". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Questa mattina i Vigili del Fuoco hanno rimosso le bandiere dall’ex Casa di Lavoro di Saliceta San Giuliano.

