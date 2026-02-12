Ex bar-ristorante di proprietà comunale finisce all’asta ecco quanto ci vuole per comprarlo

Il Comune di Riccione ha annunciato l’asta per l’ex bar-ristorante Oberdan, situato in viale Michelangelo. La procedura di vendita è stata pubblicata ufficialmente, e ora chiunque può fare un’offerta per acquistarlo. La struttura, di proprietà comunale, resta al centro di attenzione, mentre si aspettano le prime offerte da parte di potenziali acquirenti.

La vendita rientra nel Piano triennale 2026-2028. Per il futuro utilizzo sarà necessario un intervento di ristrutturazione, con possibile demolizione e ricostruzione L’ex ristorante Oberdan, di viale Michelangelo, finisce all’asta. E’ quanto risulta dalla determinazione pubblicata dal Comune di Riccione. Si tratta di un immobile di proprietà comunale: la vendita rientra nel Piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni 2026-2028, approvato dal consiglio comunale lo scorso 18 dicembre. Il valore a base d’asta è fissato in 240 mila euro. L’edificio, già adibito a bar-ristorante ha una superficie catastale di 154 metri quadrati e rendita pari a 4.🔗 Leggi su Riminitoday.it

