Europa divisa sugli eurobond | Merz frena Macron accelera Meloni prende tempo

Al summit di Alden-Biesen, i leader europei si sono trovati di fronte a un muro di opinioni diverse sugli eurobond. Merz frena, Macron spinge per accelerare i tempi, mentre Meloni prende ancora tempo. La discussione sul debito comune resta aperta, ma le posizioni sono lontane da un accordo. Le tensioni si fanno sentire tra chi desidera più risorse condivise e chi, invece, preferisce mantenere le distanze.

Il tema del debito comune europeo torna al centro del confronto tra i leader dell'Unione. Al summit informale ospitato al castello di Alden-Biesen, nelle Fiandre, si è riaperto il dibattito sugli eurobond, strumento che continua a dividere le capitali europee tra chi invoca nuove risorse comuni per finanziare investimenti strategici e chi, invece, alza un muro. Merz chiude: "Non posso approvarli". Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha espresso una posizione netta. Il tema del finanziamento tramite eurobond, ha spiegato, è stato esaminato con grande attenzione, ma nonostante vi siano argomenti a favore, la Germania non può sostenerlo.

