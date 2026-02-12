Etnaland | inchiesta rifiuti l’Ars valuta audizione su presunto smaltimento illegale e rischi ambientali

L’Ars sta valutando di convocare un’audizione sulla gestione dei rifiuti all’interno di Etnaland, il parco acquatico di Belpasso. La struttura, uno dei luoghi più visitati della Sicilia, è finita sotto inchiesta per presunti smaltimenti illegali. La Procura di Catania ha già sequestrato il parco, scatenando preoccupazioni sui rischi ambientali legati alle attività di smaltimento rifiuti. Ora si cercano risposte e si pensa a come approfondire la situazione.

Etnaland sotto inchiesta: l’Ars valuta un’audizione sulla gestione dei rifiuti. Il parco acquatico Etnaland di Belpasso, una delle principali attrazioni turistiche della Sicilia, è al centro di un’inchiesta della Procura di Catania che ha portato al suo sequestro preventivo. La deputata regionale del Movimento 5 Stelle, Jose Marano, ha richiesto un’audizione congiunta delle commissioni Ambiente e Salute dell’Assemblea regionale siciliana per fare luce sulle accuse di smaltimento illegale dei rifiuti, sollevando preoccupazioni per la salute pubblica e l’impatto ambientale. Le indagini e le accuse.🔗 Leggi su Ameve.eu

