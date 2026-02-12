Estrazioni del Lotto di giovedì 12 febbraio 2026 | la ruota di Napoli

Questa mattina sono state estratte le palline del Lotto a Napoli. La ruota ha portato numeri come 56, 79 e 80, che hanno subito attirato l’attenzione di chi gioca. I giocatori si preparano a verificare se questa volta sarà il loro turno di vincere. La prossima estrazione potrebbe riservare sorprese o conferme.

Ecco le estrazioni del Lotto di oggi: BARI 59 27 52 63 12 CAGLIARI 51 02 87 11 25 FIRENZE 71 20 87 65 25 GENOVA 87 07 90 32 18 MILANO 81 89 49 03 51 NAPOLI 56 79 80 14 81 PALERMO 59 77 61 42 67 ROMA 26 76 54 42 55 TORINO 73 52 26 44 50 VENEZIA 09 29 43 63 39 NAZIONALE 14 49 53 71 28

Questa mattina sono stati estratti i numeri del Lotto sulla ruota di Napoli.

Le estrazioni del Lotto di giovedì 8 gennaio 2026 riguardano la ruota di Napoli e le altre principali città italiane.

Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di giovedì 29 Gennaio 2026

