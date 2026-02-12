Essilux dribbla i dazi e fa il pieno di ricavi

EssilorLuxottica chiude il 2025 con numeri da record. Il fatturato ha superato i 28,5 miliardi di euro, segnando un aumento dell'11,2% rispetto all’anno precedente. La società ha fatto il pieno di ricavi, riuscendo a crescere in tutte le zone del mondo, anche grazie a un mercato che sembra reagire bene alle sfide dei dazi e delle tensioni commerciali.

EssilorLuxottica archivia il 2025 con risultati record. Il fatturato si è attestato a 28,5 miliardi di euro, in crescita dell'11,2% a cambi costanti, con una traiettoria di espansione solida in tutte le aree geografiche. Nord America, Emea e Asia-Pacifico hanno registrato infatti una crescita a doppia cifra. L'utile netto di gruppo è rimasto stabile su base annua a 2,3 miliardi di euro, mentre l'utile operativo adjusted ha raggiunto i 4,5 miliardi, con un margine del 15,7% sui ricavi. A cambi costanti il margine si attesta al 16%, «per via dell'impatto dei dazi statunitensi e degli AI glasses».

