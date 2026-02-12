EssilorLuxottica vola ai massimi | Anno storico vendite a due cifre

EssilorLuxottica chiude un anno da record, con vendite in crescita a doppia cifra per la prima volta dalla nascita del Gruppo. Nel quarto trimestre, le vendite sono salite del 18,4%, confermando il momento positivo per la società, che definisce questo come un anno storico. Il presidente Francesco Milleri e il vice Paul du Saillant sottolineano come i risultati siano stati eccezionali, segnando un nuovo traguardo per il gruppo.

Per EssilorLuxottica "questo è un anno storico". Infatti, precisano insieme il presidente e ad Francesco Milleri e il vice-amministratore delegato Paul du Saillant, "per la prima volta dalla creazione del Gruppo, le vendite crescono a doppia cifra a cambi costanti, dopo un altro trimestre record, con una crescita del 18,4% negli ultimi tre mesi dell’anno". Numeri ai massimi quelli presentati ieri sera agli analisti. Nel 2025 il fatturato di EssilorLuxottica è stato di 28,491 miliardi di euro, in crescita dell’11,2% a cambi costanti, con un quarto trimestre in crescita del 18,4%. L’utile netto di gruppo è a 2,31 miliardi contro i 2,35 del 2024. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

