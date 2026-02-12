essere cane in italia

Un episodio insolito ha scosso la comunità di Bruzzano, nell’agro milanese. Qualche mese fa, si è tenuta la prima tumulazione simultanea di un cane e del suo padrone, grazie a un’ordinanza comunale che permette di seppellire insieme animali e umani. La scena ha attirato l’attenzione di molti, che si sono chiesti cosa significhi davvero essere cani o proprietari in Italia.

A essere sincero, non so se sia meglio essere un cane di Bruzzano oppure di Vigevano. Mi spiego. A Bruzzano, nell’agro milanese, ormai qualche mese fa si è svolta la prima tumulazione simultanea di un cane e del suo padrone, secondo un’ordinanza comunale che rende possibile restare uniti per sempre. A Vigevano, in Lomellina, durante una causa di divorzio è stato invece sancito che il cane non è passibile di affidamento congiunto, ma deve restare nella disponibilità del singolo ex coniuge che ne risulta formalmente proprietario. In Italia la legge è fatta così, una selva di opposti coincidenti che si contraddicono e si divorano con grave danno alla coerenza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

