Esplode molotov sabotata la linea ferroviaria delle Olimpiadi | indagini nell’area anarchica

Una molotov esplode sulla linea ferroviaria in zona Olimpiadi, causando un'interruzione che ha messo in allerta le forze dell’ordine. Le indagini si concentrano sull’area anarchica, mentre gli investigatori cercano di capire chi ci sia dietro il sabotaggio. La scena si è svolta in piena notte, con il fumo e le scintille che hanno svegliato i residenti e rallentato i preparativi per l’evento. Nessuno si è fatto male, ma l’episodio ha riacceso le preoccupazioni sulla sicurezza in vista delle Olimpiadi.

Abbadia Lariana, 11 febbraio 2026 – La molotov che esplode in una palla di fuoco, lo sfrigolio delle scintille dai cavi elettrici, il fumo nero che nel buio della notte non si vede, ma si avverte dall'odore di plastica bruciata. L'altra notte qualcuno ha tentato di sabotare la ferrovia delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina: è stata lanciata una bottiglia incendiaria contro il quadro di una centralina elettrica per l'attivazione di uno scambio tra i binari. È successo intorno alle 2, tra mercoledì e lunedì, lungo la linea Lecco-Sondrio-Tirano, che collega Milano alla Valtellina, vicino alla stazione di Abbadia Lariana.

