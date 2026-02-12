Esplode il ‘caso’ Donnarumma | Mi dà davvero fastidio
Il portiere del Milan, Gianluigi Donnarumma, si trova di nuovo al centro delle polemiche. Questa volta non per un errore grave, ma per un gesto che ha fatto infuriare i tifosi. Durante l’allenamento, qualcuno gli ha rivolto una domanda, e lui ha risposto con insistenza, lasciando trasparire tutto il suo fastidio. La scena ha attirato l’attenzione, e sui social si sono scatenate le reazioni. I tifosi non sono più sicuri di quello che vogliono da lui, tra chi lo difende e chi lo critica per il suo atte
“Dai, ma cosa stai facendo?” Donnarumma torna nel mirino, anche se stavolta non a causa di qualche grave errore. Bisogna ammettere che da quando è al Manchester City non ha mai sbagliato una gara. Esplode il caso Donnarumma: “Mi dà davvero fastidio” (AnsaFoto) – Calciomercato.it Il numero uno della Nazionale è stato criticato duramente dall’ex stella dei pali di Arsenal e Nazionale inglese, nonché dello stesso City: ovvero David Seaman. Nel corso del podcast ‘Beast Mode On’, il 62enne ha detto di provare fastidio per le eccessive esultanze dei portieri, che ormai avvengono dopo quasi ogni intervento. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Approfondimenti su Donnarumma Gol
Donnarumma avverte: «Al City importante sin da subito, sono davvero felice. Città perfetta per un calciatore. Premier? Non mi aspettavo questo impatto e su Guardiola…»
Loredana Bertè: “L’idea di avvicinarmi alla morte mi dà fastidio perché mi sto divertendo”
La prima grande parata di Donnarumma in Inghilterra
Ultime notizie su Donnarumma Gol
Milano-Cortina, esplode anche il caso Ghali. Abodi: Non esprimerà il suo pensiero sul palco. Le opposizioni: E' censuraMilano-Cortina, esplode il caso Ghali. Abodi: Non esprimerà il suo pensiero sul palco. Le opposizioni: E' censura La polemica sulla presenza di Ghali alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di ... affaritaliani.it
Supermercati in città, esplode il caso Sestri-Lidl. Confcommercio: “Ancora una volta un insediamento di media struttura alimentare" x.com
Serie C, razzismo Crotone Esplode il caso: le accuse della Casertana e la difesa dei pitagorici, "fraintendimento" - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.