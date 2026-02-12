Thomas Frank ha lasciato il Tottenham dopo meno di un anno sulla panchina. L’allenatore danese paga ancora una volta la mala sorte degli Spurs, che continuano a navigare in acque difficili. Dopo il ko casalingo contro il Newcastle, che ha portato l’undicesima sconfitta in campionato, il club ha deciso di cambiare guida tecnica. Frank, arrivato dall’ex Brentford, ha fallito nel tentativo di risollevare la squadra, che ora si trova al sedicesimo posto in classifica, a soli cinque punti dalla zona retrocessione. Un addio rapido e senza

Il regno del danese Thomas Frank al Tottenham è durato otto mesi. Poche ore dopo l’addio di Roberto De Zerbi al Marsiglia, è saltata in Europa un’altra panchina eccellente: l’allenatore ex Brentford è stato messo alla porta dagli Spurs dopo il ko casalingo di martedì con il Newcastle, l’undicesimo in campionato, che inchioda la squadra londinese al sedicesimo posto, appena cinque punti sopra la zona retrocessione. La sconfitta contro i Magpies è stata brutta: le parate di Guglielmo Vicario hanno evitato una batosta umiliante. L’unico raggio di sole di una stagione iniziata bene, con tre successi nelle prime quattro giornate di campionato, ma già sfiorita in autunno, c’è stato in Champions, con la qualificazione diretta agli ottavi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Esonerato dopo meno di un anno: anche Thomas Frank si arrende alla maledizione Spurs

Approfondimenti su Tottenham Hotspur

Il Tottenham ha ufficialmente esonerato Thomas Frank dopo soli otto mesi alla guida della squadra.

Dopo poche settimane sulla panchina del Tottenham, Thomas Frank si è già preso un grosso rischio.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Tottenham Hotspur

Argomenti discussi: Serie A, due cambi ufficiali in panchina; Crisi Tottenham: Frank esonerato dopo il ko con il Newcastle; Frank esonerato dal Tottenham: il pessimo rendimento in Premier League trascina gli Spurs nella lotta salvezza; Tottenham, già finita l'era Thomas Frank: il tecnico danese ufficialmente esonerato dopo otto mesi.

Viareggio ha scelto: il nuovo allenatore è il capitano di tante battaglie, Lorenzo FialeMeno di 24 ore per scegliere il sostituto di Walter Vangioni, esonerato dopo l'1-1 a Larciano. L'obiettivo sono gli spareggi interregionali ... luccaindiretta.it

Reggiana, è il giorno di Rubinacci: i tifosi stanno con l’esonerato Dionigi. VIDEOREGGIO EMILIA – E’ stato bello lottare per questi colori. Si conclude così il messaggio che Davide Dionigi ha scritto sulle sue pagine social, rivolto alla città e ai tifosi della Reggiana. Il tecni ... reggionline.com

Thomas Frank è stato esonerato dal Tottenham Dopo aver costretto Kolo Muani a restare, facendolo partire titolare 2 volte consecutive dopo mesi in panchina Rimettendolo in panchina esattamente al termine del mercato Come aveva fatto tutta la stagione in - facebook.com facebook

Tottenham ta sanar da korar kocinta Thomas Frank ranar Laraba a wani matakin da ta ce ya zama dole saboda yanayin da ungiyar ke ciki. A cikin wata takwas da ya kwashe a ungiyar, Frank ya yi rashin nasara 11 da canjaras takwas, sannan ya lashe was x.com