Escursione nella tenuta di San Rossore … fino al mare

Questa mattina un gruppo di escursionisti ha attraversato la tenuta di San Rossore, partendo dal cuore del Parco Regionale di Migliarino, passando tra boschi e zone di campagna, fino ad arrivare vicino al mare. L’itinerario si svolge tutto all’interno della riserva naturale, a pochi chilometri da Pisa, e permette di scoprire paesaggi diversi, tra foreste e spiagge. Molte persone hanno approfittato di questa passeggiata per godersi il paesaggio e respirare l’aria fresca della natura.

Questo itinerario si svolge all'interno del Parco Regionale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli e più precisamente nella bellissima Tenuta di San Rossore in un'area molto vicina alla città di Pisa. Dal Centro Visite, situato a pochi metri dall'ingresso principale della Tenuta e raggiungibile in autobus durante il weekend e nei giorni festivi (Linea 26), inizierà il 'viaggio nella natura del Parco' percorrendo alcuni sentieri che non sono accessibili liberamente al pubblico fino a raggiungere il mare su di un tratto di costa tra i più belli e selvaggi della Toscana.Questa escursione si sviluppa totalmente su terreno pianeggiante e non presenta difficoltà ma richiede tuttavia un minimo di allenamento per la lunghezza del percorso.

