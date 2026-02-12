Esame maturità 2026 Frassinetti | Così valutazione più realistica del percorso dello studente Non si potrà più fare scena muta all’orale VIDEO INTERVISTA

Il Dipartimento Istruzione di Fratelli d'Italia ha riunito docenti e studenti per discutere della futura prova di maturità. Durante il convegno, Frassinetti ha spiegato che la nuova valutazione sarà più reale e rispecchierà meglio il percorso di ogni studente. Ha anche annunciato che all’orale non sarà più possibile fare scena muta, puntando a una prova più concreta e trasparente. La riforma mira a cambiare il modo di valutare gli studenti, rendendo tutto più chiaro e meno ambiguo.

