Epstein corteggiò Chiara Baschetti Ma la modella l’ha sempre respinto

Jeffrey Epstein ha cercato di avvicinare Chiara Baschetti con messaggi allusivi nel 2016. La modella di Santarcangelo ha sempre respinto i suoi tentativi. Epstein, noto per i suoi legami e scandali, aveva inviato un messaggio in cui le chiedeva se fosse diventata più coraggiosa, lasciando intendere un interesse che Chiara ha subito respinto.

"Mi chiedo se sei diventata più coraggiosa". Ammiccante, allusivo. Un messaggio datato 19 marzo 2016 e indirizzato all’attrice e modella Chiara Baschetti, originaria di Santarcangelo, da parte di Jeffrey Epstein. Quel, Jeffrey Epstein. Dai faldoni elefantiaci di carte d’inchiesta desecretate del Dipartimento della giustizia americano, ormai noti come gli ’ Epstein Files ’, emerge anche il nome di Chiara Baschetti, per un periodo finita nel mirino del noto finanziere statunitense condannato per reati sessuali e morto in carcere nel 2019. In particolare, il nome della modella santarcangiolese compare nelle carte a partire dal 2015. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Epstein corteggiò Chiara Baschetti . Ma la modella l’ha sempre respinto Approfondimenti su Jeffrey Epstein Chiara Baschetti: "Così mi sono salvata dall'orrore", chi è la top model italiana sfuggita alla rete di Epstein Chiara Baschetti racconta di essere riuscita a salvarsi dall’orrore di Epstein, sfuggendo alla rete del finanziere americano coinvolto in un giro di traffico di minori e abusi sessuali. Chiara Ferragni è stata prosciolta, ma Chiara Ferragni ormai non esiste più: l’impero è crollato per sempre Dopo la recente proscioglimento, Chiara Ferragni si trova ad affrontare un nuovo capitolo della sua vita. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Jeffrey Epstein Argomenti discussi: Epstein corteggiò Chiara Baschetti . Ma la modella l’ha sempre respinto. Epstein corteggiò Chiara Baschetti . Ma la modella l’ha sempre respintoMi chiedo se sei diventata più coraggiosa. Ammiccante, allusivo. Un messaggio datato 19 marzo 2016 e indirizzato all’attrice e modella Chiara Baschetti, originaria di Santarcangelo, da parte di Jeff ... ilrestodelcarlino.it Chiara Baschetti: Così mi sono salvata dall'orrore, chi è la top model italiana sfuggita alla rete di EpsteinPer convincere l'attrice, il finanziere - condannato per pedofilia e morto in carcere - le aveva proposto una cena con Woody Allen. Lei: Non l'ho mai incontrato, il mio istinto mi ha guidata: spero c ... today.it 8 giugno. Tobia, il giovane protagonista de L’ISOLA DI PIETRO. @alexio.official Foto di Chiara Baschetti - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.