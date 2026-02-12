Eolico Progetto carente insufficienti e non realistiche le stime sulla ventosità

Le opposizioni al progetto eolico sul Monte Crociglia non si placano. Le stime sulla ventosità, secondo gli esperti, sono considerate insufficienti e poco realistiche. La società privata ha presentato al Ministero dell’Ambiente una richiesta per installare sette turbine alte circa 180 metri, ma le critiche continuano a crescere. La questione resta aperta e il dibattito si intensifica.

In un incontro a Farini ribadite le criticità tecniche e l'urgenza di presentare osservazioni al Ministero. A fronte di 11mila sottoscrizioni sono state depositate meno di 80 osservazioni Non si fermano le iniziative di informazione e approfondimento sul progetto di impianto eolico che una società privata ha presentato al Ministero dell'Ambiente per l'installazione di sette aerogeneratori, alti circa 180 metri, sul Monte Crociglia. Mercoledì 11 febbraio, alla presenza dei sindaci di Ferriere e Farini, si è svolto un partecipato incontro pubblico a Farini, promosso dal gruppo di coordinamento territoriale.

