Enrico Melozzi ospite nel podcast Gli occhi del mare di Simone Pavone

“Festeggio 10 anni di Sanremo ma sogno il Metropolitan. L'Italia è un paese gerontocratico”. Il maestro Enrico Melozzi è stato ospite del podcast "Gli occhi del mare" di Simone Pavone su RadioAltraMarea. Ha definito l'Italia un paese gerontocratico, che crea troppi ostacoli per i giovani. Il podcast è prodotto dalla piattaforma "Informagiovani" del comune di Pescara. IlPescara è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Zurle, il nuovo canto popolare di Enrico Melozzi in dialetto abruzzese: sarà presentato alla prossima edizione della Notte dei serpenti .🔗 Leggi su Ilpescara.it

Approfondimenti su Enrico Melozzi

Dal 13 gennaio su Rai2 torna “Gli occhi del musicista”, il programma condotto da Enrico Ruggeri, scritto con Ermanno Labianca.

Ultime notizie su Enrico Melozzi

Enrico Melozzi, l’ultimo ricordo di Peppe Vessicchio a Sanremo: Tenevamo insieme la bacchettaLa notizia della scomparsa di Peppe Vessicchio, avvenuta l’8 novembre 2025, ha lasciato un dolore profondo nel mondo della musica italiana. Direttore d’orchestra amatissimo, volto indelebile del ... dilei.it

Enrico Melozzi: «Chiesi a Peppe Vessicchio di dirigere insieme una canzone a Sanremo, fu un successo incredibile»Enrico Melozzi prova una grande tristezza per la scomparsa del Maestro Peppe Vessicchio. Di loro insieme ricorda il Festival di Sanremo 2023 condotto da Amadeus, quando hanno accompagnato Gianluca ... ilmessaggero.it

Collaborazioni e progetti per la nostra Ortona! Grazie al maestro Enrico Melozzi per la visita! #ortona #enricomelozzi facebook