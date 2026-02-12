Enrica Bonaccorti oggi a La volta buona la lotta contro il tumore al pancreas

Enrica Bonaccorti torna a parlare della sua battaglia contro il tumore al pancreas. Oggi, nel programma di Raiuno La volta buona, la conduttrice ha condiviso un messaggio di speranza, spiegando come sta vivendo questa prova. La sua presenza in tv rappresenta un momento di vicinanza per chi affronta la stessa malattia.

(Adnkronos) – Enrica Bonaccorti sarà ospite oggi, giovedì 12 febbraio, a La volta buona, come annuncia Caterina Balivo in apertura di puntata nel programma in onda su Raiuno. La conduttrice, 76 anni, sta affrontando un periodo particolarmente delicato dovuto alla sua battaglia contro il tumore al pancreas, diagnosticato lo scorso settembre. Lo scorso settembre Bonaccorti aveva rivelato sui social di essere malata. Con un post su Instagram, la conduttrice aveva rivelato la diagnosi di tumore facendo riferimento nel messaggio anche a Eleonora Giorgi, morta a marzo all'età di 71 anni per un cancro al pancreas.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

