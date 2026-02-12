enrica bardotti uccisa dal figlio marco paventi a piobesi torinese seppellita nel bosco per la pensione

Un uomo di 59 anni ha ucciso la madre a Piobesi Torinese e poi ha nascosto il corpo nel bosco. Marco Paventi, secondo quanto raccontano, ha confessato di aver sparato a Enrica Bardotti per ragioni legate ai soldi della donna. La polizia ha già avviato le indagini e sta cercando di ricostruire la dinamica dell’omicidio.

Un’anziana di 85 anni è stata uccisa dal figlio per motivi legati al “timore” di perdere la pensione della donna. Lo ha confessato il figlio, ora sottoposto a fermo, spiegando il movente dietro al gesto violento. L’omicidio, verificatosi a Piobesi Torinese, risale alla metà dello scorso mese. Un’amica della vittima, non soddisfatta delle risposte del figlio sull’assenza della madre, ha contattato gli agenti. Il corpo è stato trovato in un bosco adiacente alla casa dove i due convivevano. Omicidio a Piobesi Torinese Da tempo non si riusciva a contattare l’anziana Enrica Bardotti. Allarmati, i conoscenti hanno sollecitato i carabinieri, in particolare la stazione di Carignano, ad andare a verificare le condizioni della donna. 🔗 Leggi su Virgilio.it

