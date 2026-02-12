Enrica Bardotti uccisa dal figlio Marco Paventi a Piobesi Torinese seppellita nel bosco per la pensione
Un uomo di 59 anni ha ucciso la madre a Piobesi Torinese e poi ha nascosto il corpo nel bosco. Marco Paventi, secondo quanto raccontano, ha confessato di aver sparato a Enrica Bardotti per ragioni legate ai soldi della donna. La polizia ha già avviato le indagini e sta cercando di ricostruire la dinamica dell’omicidio.
Un’anziana di 85 anni è stata uccisa dal figlio per motivi legati al “timore” di perdere la pensione della donna. Lo ha confessato il figlio, ora sottoposto a fermo, spiegando il movente dietro al gesto violento. L’omicidio, verificatosi a Piobesi Torinese, risale alla metà dello scorso mese. Un’amica della vittima, non soddisfatta delle risposte del figlio sull’assenza della madre, ha contattato gli agenti. Il corpo è stato trovato in un bosco adiacente alla casa dove i due convivevano. Omicidio a Piobesi Torinese Da tempo non si riusciva a contattare l’anziana Enrica Bardotti. Allarmati, i conoscenti hanno sollecitato i carabinieri, in particolare la stazione di Carignano, ad andare a verificare le condizioni della donna. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Approfondimenti su Piobesi Torinese
"Ho ucciso mamma poiché temevo di perdere la sua pensione": la confessione del figlio Marco Paventi, quello di Enrica Bardotti a Piobesi Torinese è stato omicidio
Marco Paventi ha ammesso di aver ucciso sua madre, Enrica Bardotti, perché temeva di perdere la sua pensione.
"Ho ucciso mamma poiché temevo di perdere la sua pensione": la confessione del figlio Marco Paventi, la morte di Enrica Bardotti a Piobesi Torinese è stata un omicidio
Marco Paventi ha confessato di aver ucciso sua madre, Enrica Bardotti, 86 anni.
Ultime notizie su Piobesi Torinese
Argomenti discussi: Ho sepolto mamma vicino alla Palazzina: il cadavere di Enrica Bardotti trovato a Stupinigi di Nichelino; Stupinigi, il figlio confessa: ha ucciso la madre 85enne poi ha seppellito il corpo; Ho sepolto il corpo di mia madre nel bosco: nel Torinese scoperto il cadavere di una donna di 86 anni dopo una telefonata ai carabinieri; Ho sepolto mia madre nel bosco: trovato il cadavere di una donna, era scomparsa da un mese.
Ho ucciso mamma poiché temevo di perdere la sua pensione: la confessione del figlio Marco Paventi, quello di Enrica Bardotti a Piobesi Torinese è stato omicidioInizialmente l'uomo aveva ammesso soltanto l'occultamento del cadavere seppellito nei boschi della Palazzina di Caccia di Stupinigi, poi è crollato ... torinotoday.it
Trovata morta nel bosco, il figlio confessa: L'ho uccisa perché temevo di perdere la pensioneIl 58enne Marco Paventi ha ammesso di aver assassinato la madre, l'86enne Enrica Bardotti, trovata senza vita in una zona boschiva a Stupinigi di Nichelino, in provincia di Torino ... today.it
Avrebbe ucciso la madre e nascosto il cadavere per evitare di perdere la pensione della donna. Marco Paventi, il figlio 58enne di Enrica Bardotti, la donna di 86 anni trovata senza vita in un bosco a Stupinigi di Nichelino, in provincia di Torino, ha confessato di facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.