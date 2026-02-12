Enna maltempo e strade interrotte | frane isolano comunità e danneggiano l’economia locale Urge manutenzione e riforma

La pioggia torrenziale ha provocato frane e allagamenti in tutta la provincia di Enna. Le strade principali sono chiuse o interrotte, isolando alcune comunità e creando disagi per i cittadini. La strada statale 117 bis a Calascibetta è stata chiusa dopo il distacco di un masso, mentre sulla provinciale 21 si è aperta una voragine. La situazione resta critica e gli amministratori chiedono interventi immediati per mettere in sicurezza il territorio e ripristinare la circolazione.

Enna Sotto Maltempo: Frane, Disagi e un Territorio Fragile. La provincia di Enna è stata colpita da un’ondata di maltempo che ha causato la chiusura della strada statale 117 bis a Calascibetta, a causa del distacco di un masso, e l’apertura di una voragine sulla strada provinciale 21. L’emergenza mette in luce la fragilità del territorio siciliano e riaccende il dibattito sulla necessità di investimenti nella manutenzione delle infrastrutture e sulla riforma del sistema giudiziario. Viabilità Compromessa: Una Provincia in Emergenza. La situazione più critica si registra a Calascibetta, dove un masso si è staccato dal versante montuoso, bloccando la strada statale 117 bis, in corrispondenza della frazione San Matteo.🔗 Leggi su Ameve.eu

