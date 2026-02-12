Empoli | cerca di nascondere droga sotto un cassonetto Scoperto e fermato

EMPOLI – Nel corso dei servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione dei reati predatori e al contrasto di sostanze stupefacenti, personale del Commissariato di P.S. Empoli ha notato, in via Verdi, un 31enne nascondere alcuni involucri sospetti sotto un cassonetto per la raccolta del vetro. Gli operatori hanno proceduto ad un controllo di polizia rinvenendo nella disponibilità dell'uomo 5 dosi di sostanza stupefacente di tipo eroina occultate nella tasca dei pantaloni e 1400€ di denaro contante. Una volta recuperati gli involucri visti prima posizionare, i poliziotti hanno accertato trattarsi di altrettante dosi di eroina, in totale 32, per un peso complessivo di circa 35 gr.

