Emanuele Filiberto di Savoia e il compleanno dei genitori | tra amore e nostalgia

Emanuele Filiberto di Savoia ha ricordato il padre Vittorio Emanuele nel giorno del compleanno dei genitori. Il principe ha condiviso sui social un messaggio di affetto e nostalgia, mentre pensa a quei momenti passati con la famiglia. Tra ricordi e emozioni, ha voluto dedicare un pensiero speciale a Marina, ricordando il legame forte che li unisce.

Il principe Emanuele Filiberto di Savoia ricorda il padre Vittorio Emanuele nel giorno in cui avrebbe festeggiato insieme a Marina. Il principe Emanuele Filiberto di Savoia ricorda il padre Vittorio Emanuele nel giorno in cui avrebbe festeggiato insieme a Marina Doria Un intreccio di sentimenti rari e una data che sembra scritta nel destino. Emanuele Filiberto di Savoia ha affidato ai social un pensiero di rara delicatezza per celebrare un doppio compleanno che, quest’anno, ha un sapore profondamente diverso. Il 12 febbraio non è mai stata una giornata qualunque per casa Savoia, essendo il giorno di nascita sia di Marina Doria che di Vittorio Emanuele di Savoia. 🔗 Leggi su Novella2000.it

