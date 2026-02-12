Emanuela Orlandi spunta un uomo misterioso | Cosa faceva con le ragazzine

Un uomo misterioso si è presentato davanti alla commissione bicamerale che indaga sulle scomparse di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. Ha fatto alcune richieste e ha detto di aver visto alcune cose, ma ancora non si sa quanto possa essere affidabile o cosa abbia davvero visto. I lavori continuano, con i parlamentari che cercano di fare chiarezza su una vicenda che tiene ancora il paese con il fiato sospeso.

Proseguono i lavori della Commissione bicamerale d’inchiesta sulle scomparse di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. Nella giornata del 12 febbraio 2026 è stata ascoltata Maura Giovedì, testimone legata alla cosiddetta pista dei cinematografari, filone investigativo che riguarda il mondo dello spettacolo e del cinema a luci rosse tra gli anni Settanta e Ottanta. Il racconto sugli approcci nel mondo dello spettacolo. All’epoca giovane e attiva nel settore artistico, Giovedì ha riferito di essere stata avvicinata da persone che si presentavano come agenti o produttori. Dietro la proposta di partecipare a pubblicità o piccoli ruoli si sarebbero celate offerte per film pornografici. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

La commissione bicamerale ascolta nuove testimonianze sulla scomparsa di Emanuela Orlandi.

Emanuela Orlandi e la pista dei cinematografari, spunta un uomo misterioso: «Era sfacciato, reclutava ragazzine per film a luci rosse»Proseguono i lavori della Commissione bicamerale di inchiesta sulle scomparse di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. Giovedì 12 febbraio 2026, è stata ascoltata Maura ... leggo.it

Emanuela Orlandi e la pista del cinema: spunta il misterioso Felix Welner. «Cercava ragazze per film porno»A poco più di quarant’anni dalle scomparse di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, la Commissione parlamentare di inchiesta sui due casi ha nuovamente focalizzato ... ilmessaggero.it