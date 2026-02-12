Elezioni in Aragona una nuova batosta per il governo Sanchez
Domenica in Aragona, la regione nel Nord-Est della Spagna, si sono svolte le elezioni che hanno confermato la difficoltà del governo Sanchez. I risultati sono stati un’altra battuta d’arresto per i socialisti, già colpiti circa un mese fa nelle elezioni in Extremadura. Le scelte di Sanchez sui social non hanno portato i risultati sperati, anzi hanno mostrato come certe strategie possano tornare contro. La vittoria del centrodestra si fa sempre più evidente e mette in crisi l’attuale leadership.
Il voto di domenica in Aragona, regione del Nord-Est della Spagna, rappresenta una nuova batosta per i socialisti del presidente del Governo Pedro Sanchez, che fa seguito a quella subita circa un mese fa nelle consultazioni in Extremadura; la stessa stretta sui social non solo non ha aiutato, ma anzi dimostra come certe scelte si possano rivelare un vero e proprio boomerang. Gli elettori aragonesi sono stati chiamati alle urne in anticipo rispetto alla scadenza naturale del mandato, a causa della revoca del sostegno di Vox, che governava in coalizione coi popolari, dovuta ai disaccordi su temi legati dell’immigrazione. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Approfondimenti su Elezioni Aragona
Batosta in Aragona, Vox avanza. Scossa alla sinistra di Sánchez
In Aragona, il voto ha portato a una batosta per la sinistra di Sánchez.
Sanchez, altra batosta elettorale in Aragona. L’idea choc di regolarizzare 500mila migranti irregolari non fa effetto…
L’ultima sconfitta elettorale in Aragona colpisce ancora il leader socialista Pedro Sanchez.
Ultime notizie su Elezioni Aragona
Argomenti discussi: In Aragona c’è stata un’altra sconfitta per il governo socialista spagnolo; Aragona, il Partito popolare vince ma è in calo. E Vox raddoppia; Batosta in Aragona, Vox avanza. Scossa alla sinistra di Sánchez; La Spagna va decisa a destra. Sánchez resiste, ma è come un pugile all'angolo (di A. Mauro).
In Aragona c’è stata un’altra sconfitta per il governo socialista spagnoloA scrutinio quasi completo il Partito Popolare ha vinto e l'estrema destra di Vox ha raddoppiato i propri seggi ... ilpost.it
Aragona, il Partito popolare vince ma è in calo. E Vox raddoppiaVentisei seggi al Pp, 14 al partito di Santiago Abascal. Dal 1977 a oggi, chi ha vinto nella regione si è aggiudicato anche le elezioni nazionali ... ilsole24ore.com
#Aragona, #Spagna: l’estrema destra raddoppia alle elezioni regionali dell’8 febbraio. I dettagli x.com
Ventisei seggi al Pp, 14 al partito di Santiago Abascal. Dal 1977 a oggi, chi ha vinto nella regione si è aggiudicato anche le elezioni nazionali - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.