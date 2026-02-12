elezioni in aragona una nuova batosta per il governo sanchez

Domenica in Aragona, la regione nel Nord-Est della Spagna, si sono svolte le elezioni che hanno confermato la difficoltà del governo Sanchez. I risultati sono stati un’altra battuta d’arresto per i socialisti, già colpiti circa un mese fa nelle elezioni in Extremadura. Le scelte di Sanchez sui social non hanno portato i risultati sperati, anzi hanno mostrato come certe strategie possano tornare contro. La vittoria del centrodestra si fa sempre più evidente e mette in crisi l’attuale leadership.

Il voto di domenica in Aragona, regione del Nord-Est della Spagna, rappresenta una nuova batosta per i socialisti del presidente del Governo Pedro Sanchez, che fa seguito a quella subita circa un mese fa nelle consultazioni in Extremadura; la stessa stretta sui social non solo non ha aiutato, ma anzi dimostra come certe scelte si possano rivelare un vero e proprio boomerang. Gli elettori aragonesi sono stati chiamati alle urne in anticipo rispetto alla scadenza naturale del mandato, a causa della revoca del sostegno di Vox, che governava in coalizione coi popolari, dovuta ai disaccordi su temi legati dell’immigrazione. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Approfondimenti su Elezioni Aragona

Ultime notizie su Elezioni Aragona

Argomenti discussi: In Aragona c’è stata un’altra sconfitta per il governo socialista spagnolo; Aragona, il Partito popolare vince ma è in calo. E Vox raddoppia; Batosta in Aragona, Vox avanza. Scossa alla sinistra di Sánchez; La Spagna va decisa a destra. Sánchez resiste, ma è come un pugile all'angolo (di A. Mauro).

