Elche-Osasuna venerdì 13 febbraio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Comincia la giornata numero 24

Venerdì sera alle 21, inizia la ventiquattresima giornata di Liga con la partita tra Elche e Osasuna. Le squadre scendono in campo per cercare punti importanti in una sfida che si preannuncia combattuta. Entrambe vogliono fare risultato per migliorare la loro posizione in classifica.

Il consueto anticipo del venerdì darà inizio alle danze della ventiquattresima giornata di Liga: il primo incontro in programma è quello tra Elche e Osasuna. Dopo un grandissimo inizio di stagione, i valenciani si sono arenati: il loro 2026 è da horror, non hanno mai vinto e non riescono ad arrestare la loro ripidissima caduta. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

ELCHE: DA RIVELAZIONE DELLA LIGA A SQUADRA IN CADUTA LIBERA Dopo un girone d'andata strepitoso, il 2026 ha portato solo briciole all'Elche, che nell'anno nuovo ha raccolto appena 2 punti, precipitando da una zona di classifica super tranquilla - facebook.com facebook