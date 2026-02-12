Elba | Si spaccia per tecnico acustico e rilascia valutazioni di impatto sonoro per due Comuni | denunciato

Un uomo è stato denunciato all’Elba per aver svolto illegalmente la professione di tecnico acustico. Si spacciava per un esperto e rilasciava valutazioni di impatto sonoro per due Comuni, ma senza averne i titoli. La polizia ha scoperto tutto e ha portato l’uomo in commissariato.

Un libero professionista è stato denunciato all'isola d'Elba con l'accusa di esercizio abusivo della professione. Le indagini dei carabinieri sono iniziate dopo una segnalazione di presunte irregolarità nello svolgimento di attività in materia di inquinamento acustico. Al termine degli accertamenti è emerso che l'uomo avrebbe redatto, nel corso del 2025, due documenti di Valutazione di impatto acustico per altrettanti comuni dell’isola, pur non essendo in possesso della specifica abilitazione professionale prevista dalla normativa vigente. Inoltre non era neanche iscritto all’elenco dei tecnici competenti in acustica.🔗 Leggi su Livornotoday.it Approfondimenti su Elba Impatti Prato, “C’è paura che le case si svalutino”: ampliamento aeroporto, dubbi sull’impatto acustico A Prato, cresce l’incertezza tra i residenti riguardo all’ampliamento dell’aeroporto di Peretola. Isola d'Elba | Finisce fuori strada e si ribalta con l'auto rubata poco prima: denunciato 25enne Un giovane di 25 anni, residente a Firenze ma domiciliato sull’Isola d’Elba, è stato denunciato dai carabinieri dopo aver causato un incidente con un’auto rubata poco prima. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Elba Impatti Argomenti discussi: La banda della droga era annidata nell'Isola. La banda della droga era annidata nell'IsolaISOLA D'ELBA: Perquisizioni a tappeto nei confronti di 5 persone: così il blitz dei carabinieri per disarticolare una rete di spacciatori di cocaina ... toscanamedianews.it Elba, scacco matto alla banda di El Diablo: 8 indagati e mezzo chilo di cocaina sequestratoPORTOFERRAIO – Usavano un linguaggio in codice per non farsi scoprire, parlando di ricariche o regalini quando in realtà si accordavano sulle dosi da piazzare. È finita con un blitz all'alba l'att ... msn.com Operazione “El Diablo”: smantellato il gruppo dello spaccio all’Isola d’Elba facebook Operazione antidroga all’Elba, perquisizioni su rete di spaccio di cocaina dlvr.it/TQrghC x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.