Egitto 3300 aC | scoperto il più antico trapano in metallo rivoluziona la tecnologia predinastica

Gli archeologi hanno scoperto un piccolo frammento di metallo risalente a oltre 5300 anni fa, in Egitto. Si tratta del più antico trapano in metallo mai trovato, e la scoperta potrebbe cambiare le nostre idee sulla tecnologia predinastica. Il frammento, lungo poco più di sei centimetri, mostra che gli egizi avevano già capacità di lavorare il metallo molto prima di quanto si pensasse. La scoperta apre nuove domande su come si svilupparono le prime tecniche di lavorazione e strumenti in quella regione millenni fa.

Un Trapano di 5300 Anni Fa Rivoluziona la Storia della Tecnologia Egizia. Un minuscolo frammento di metallo, lungo poco più di sei centimetri, ha svelato una sorprendente capacità tecnologica nell'antico Egitto. La scoperta, avvenuta in un contesto predinastico e pubblicata sulla rivista scientifica *Egypt and the Levant*, identifica l'oggetto come il più antico trapano ad arco in metallo mai rinvenuto, databile al 3300 a.C. Un ritrovamento che sposta indietro nel tempo la comprensione delle abilità ingegneristiche e artigianali di una civiltà che avrebbe poi dominato la storia. Il Puntruolo Trasformato: Dalla Catalogazione all'Innovazione.

