Edilart Marche organizza il corso per Addetto alla Gestione Ambientale

Edilart Marche organizza un corso gratuito per diventare addetto alla gestione ambientale. Si rivolge alle imprese iscritte e dura 48 ore, tutte in presenza. Il percorso mira a dare competenze pratiche che i partecipanti possono usare subito nel lavoro. È un’opportunità concreta per chi cerca di inserirsi meglio nel settore edile e ambientale.

Il RENTRI – Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti offre nuove opportunità di qualificazione professionale «Il programma del corso – dice Elisabetta Grilli, Presidente di Edilart Marche - prevede di combinare esperienza in azienda (on-the-job) e formazione teorica in enti accreditati, con l'obiettivo di qualificare professionalmente giovani e lavoratori, favorendo l'occupazione e l'inserimento lavorativo». Il programma del corso per Addetto alla Gestione Ambientale prevede una prima parte dedicata a definire il Quadro normativo e le responsabilità ambientali in cantiere (6 ore) quindi una parte corposa (12 ore) relativa a classificazione, deposito temporaneo e tracciabilità di Rifiuti C&D.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Approfondimenti su Edilart Marche

L’Inail Marche e Edilart Marche hanno firmato un accordo per promuovere la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Alfea Cinematografica è partner di un corso gratuito dedicato alla formazione di addetti alla comunicazione.

Ultime notizie su Edilart Marche

