Ecco il ciclone di San Valentino | weekend tra piogge neve in Appennino e vento Ma domenica migliora

12 feb 2026

Il weekend in Toscana si apre con il cielo sereno, ma nei prossimi giorni le nuvole si addenseranno rapidamente. Venerdì, il tempo era ancora stabile, ma già si percepiva un peggioramento in arrivo. Sabato porterà pioggia e neve sull’Appennino, mentre il vento si farà più forte lungo la costa. La perturbazione collegata al ciclone di San Valentino sta attraversando l’Italia e le condizioni meteo continueranno a peggiorare fino a domenica. Solo a fine weekend si attendono miglioramenti.

Sono attesi fenomeni anche forti e temporaleschi, specie nella prima parte della giornata. Tornerà a nevicare sulla dorsale appenninica oltre i 1300m, con accumuli di neve fresca intorno a 30cm sull’Abetone Dopo un venerdì inizialmente soleggiato, le condizioni andranno peggiorando in Toscana per l’arrivo di una perturbazione collegata al ciclone di San Valentino che nel weekend attraverserà l’Italia. Le prime piogge raggiungeranno venerdì sera le aree costiere della nostra regione e sabato si estenderanno dalle prime ore di sabato a tutti i restanti settori. Sono attesi fenomeni anche forti e temporaleschi, specie nella prima parte della giornata.🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

