Domani sera alle 20:45, alla 'Cetilar Arena', va in scena Pisa-Milan, partita della 25ª giornata di Serie A. I rossoneri di Allegri cercano punti importanti in trasferta. La partita sarà visibile in diretta tv e in streaming online, quindi i tifosi potranno seguirla facilmente ovunque si trovino.

Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà domani, venerdì 13 febbraio, alle ore 20:45 alla 'Cetilar Arena' di Pisa, sarà trasmessa - in diretta tv e in streaming online - in esclusiva su 'DAZN'. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di 'DAZN' su smart tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come pc, smartphone, tablet. Su 'DAZN' potrete seguire anche tutte le interviste del pre e del post partita; medesimo schema su 'Milan TV', canale ufficiale del club rossonero. Noi di 'PianetaMilan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ecco come e dove vedere Pisa-Milan di Serie A in diretta tv o streaming

25.a di Serie A Pisa - Milan Chi scegli tra Touré Fofana - facebook.com facebook

MN - Pisa-Milan, di nuovo caos per il settore ospiti: cos'è successo x.com