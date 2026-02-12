La campionessa Lindsey Vonn ha condiviso su Instagram una foto dall’ospedale, dove si trova dopo l’infortunio alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. La frattura grave che ha subito durante la competizione ha richiesto un intervento e ora si sta concentrando sulla ripresa. I medici stanno utilizzando uno strumento innovativo per aiutare a guarire più in fretta e ridurre i rischi di complicazioni. Vonn si mostra determinata a tornare in forma, anche se il percorso sarà lungo.

L indsey Vonn ha postato sui social una foto dall’ospedale dopo il grave infortunio alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. «Oggi ho subito il mio terzo intervento chirurgico ed è riuscito», scrive la campionessa americana. E, ringraziando lo staff medico, sottolinea che «il successo oggi ha un significato completamente diverso rispetto a qualche giorno fa. Sto facendo progressi e, anche se lentamente, so che andrà tutto bene ». Nello scatto, che la ritrae sdraiata in un letto dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, in primo piano è visibile una struttura metallica applicata alla gamba sinistra. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ecco che cos'è e come funziona lo strumento utilizzato per guarire la grave frattura della campionessa

Approfondimenti su Lindsey Vonn

L’Opzione nucleare dell’UE contro le mire di Trump in Groenlandia si riferisce allo strumento Aci, ovvero l’Strumento Anti-Coercizione.

Lo sbarramento della “colpa grave” rappresenta un criterio importante nel diritto del lavoro, in particolare nei casi di licenziamento.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Lindsey Vonn

Argomenti discussi: Virus Chikungunya, le nuove linee guida per il vaccino: sintomi e Paesi a rischio; Ci sono cose che non vanno negli ospedali? Ecco chi le segnalerà; Bonolis lancia Taratata. Un viaggio pop con la musica dal vivo; Euro: arriva il digitale. Pagheremo tutti con un Wallet? Ecco cosa cambia.

Crans Montana, che cosa è rimasto del locale della tragedia. Ecco le foto dopo il rogo che ha ucciso 41 personeUn dossier fotografico della polizia cantonale vallese di 40 pagine che piu' di ogni parola esprime lo sfacelo al ' Le Constellation ' dopo l'incendio della notte di Capodanno in cui sono morte 41 ... affaritaliani.it

Euro digitale: primo ok dal Parlamento UE/ Cos’è, come funzionerà e a cosa serve: tutto quello che sappiamoEuro digitale, il Parlamento UE ha dato il suo primo ok: cos'è, come dovrebbe funzionare e a cosa servierà concretametne ... ilsussidiario.net

ANTOS laboratorio di cosmesi naturale. FJØRA · Hollywood. Spesso il problema non è la crema che non funziona! È lo strumento con cui la applichi. Un pennello sporco può accumulare: • sebo ossidato • residui di make-up • cellule morte • altre cose che…ble - facebook.com facebook

Il digitale non è una scorciatoia. Funziona quando entra in aula come strumento, non come ambiente totalizzante. I risultati migliori si vedono nei contesti in cui la tecnologia è usata per risolvere problemi didattici concreti: chiarire concetti comples… x.com