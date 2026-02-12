E se Epstein non fosse nemmeno morto?

La domanda che circola tra gli appassionati di misteri è: e se Jeffrey Epstein non fosse mai morto? Sono passati mesi dalla morte dell’imprenditore e finanziere, ma i documenti finora secretati continuano a sollevare dubbi. Si aspetta che il Dipartimento di Giustizia americano sveli nuovi nomi e dettagli nascosti nei file, alimentando sospetti e teorie alternative. La verità, però, ancora non si vede, e il caso resta aperto.

Ci vorrà tempo per sviscerare tutti i milioni di documenti presenti negli Epstein files. Inoltre, visto l’andazzo, è altresì verosimile che il Dipartimento di Giustizia americano sarà costretto a rivelare altre identità finora tenute nascoste. Quello che è chiaro, finora, è che non tutti i complottismi vengono per nuocere. La rete di pedofilia esisteva, i legami ambigui (nel migliore dei casi) con le élite globali c’erano, il pizzagate, tema ancora da approfondire su queste pagine, era vero, così come tanti altri aspetti scabrosi. Giunti a queste conclusioni, qualsiasi persona dotata di senno considera basse le probabilità che  Jeffrey Epstein  si sia davvero suicidato. 🔗 Leggi su Panorama.it

