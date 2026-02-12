È morto James Van Der Beek, noto soprattutto per aver interpretato Dawson Leery nella serie cult “Dawson’s Creek”. Aveva 48 anni. Dopo una lunga malattia, l’attore statunitense si è spento questa mattina. La notizia ha colpito fan e colleghi, che ricordano la sua carriera e il personaggio che lo ha reso famoso.

Dopo una lunga malattia James William Van Der Beek, attore statunitense noto al grande pubblico per aver interpretato Dawson Leery nella serie cult “Dawson’s Creek”, è morto all’età di 48 anni. Nell’agosto 2023 gli era stato diagnosticato un tumore al colon-retto, reso pubblico nel novembre 2024. La notizia è stata riportata dal sito Tmz e poi confermata da “The Hollywood Reporter”. In serata è stata poi resa nota ufficialmente dalla famiglia attraverso un messaggio pubblicato sul suo profilo instagram personale. C’è molto da condividere ma ora chiediamo una serena privacy. “Il nostro amato James David Van Der Beek è morto serenamente”, si legge sulla sua pagina social “Ha affrontato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e grazia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

E' morto James Van Der Beek, il protagonista di "Dawson's Creek". Aveva 48 anni

È morto oggi James Van Der Beek, l'attore famoso per aver interpretato Dawson nella serie cult "Dawson's Creek".

La notizia ha colto di sorpresa i fan di Dawson's Creek.

È morto James Van Der Beek, l'attore protagonista di "Dawson's Creek": aveva 48 anni

"Il nostro amato James David Van Der Beek si è spento serenamente questa mattina. Ha affrontato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e grazia" ha scritto la famiglia su Instagram. Numerose star hanno voluto rendergli omaggio. x.com